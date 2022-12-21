Іспанія

На українського голкіпера ймовірно очікує нова оренда.

Український воротар Андрій Лунін вимушений перебувати в затінку Тібо Куртуа через видатну форму основного голкіпера мадридського Реалу, проте все одно намагається зачепитись за місце в стартовому складі "королівського" клубу.

Однак "вершкові" при цьому все одно не зупиняються в бажанні побудувати "ідеальний" склад виконавців, і, судячи з повідомлень місцевої преси, наш співгромадянин не належить до цього переліку.

Видання Defensa Central має інформацію про те, що орендна угода для Луніна на наступний сезон уже є вирішеним питанням для Реалу, і на заміну Андрія разом із тим планується коштовний трансфер.

Володар "бронзових" нагород чемпіонату світу-2022 в Катарі в складі збірної Хорватії Домінік Лівакович претендує на те, аби з наступного футбольного року надягнути воротарський светр мадридського клубу.

Єдина перепона на шляху цього трансферу — ціна в 10 млн євро, що їх запитує загребське Динамо за свого 27-річного виконавця, і при цьому Реал не влаштовує роль одного з учасників потенційних торгів за футболіста.

Свого часу в 2018 році Реал заплатив луганській Зорі за Луніна 8,5 млн євро.

У цьому сезоні Лівакович провів уже 39 матчів на всіх рівнях, пропустивши 45 м’ячів та 7 разів відстоявши "на нуль".