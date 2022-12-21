Іспанія

На Британських островах у француза не вийшло, то може щось вийде в Іспанії.

На початку поточного сезону французький центральний захисник Лоїк Баде, права на якого належать Ренну, вирішив спробувати власні сили в англійському Ноттінгем Форест в якості орендованого гравця.

Однак за підсумком першої частини футбольного року на рахунку 22-річного виконавця не виявилось жодного зіграного матчу в складі "лісників", тож майбутній суперник донецького Шахтаря за 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА наразі роздумує над його відкликанням із розташування представників АПЛ.

Проте загравати в своєму складі Баде Ренн також не квапитиметься — андалузька Севілья вже зголосилась виступити каталізатором у перемовинах між сторонами, узявши на себе другу частину орендної угоди гравця, що залишилась до завершення сезону.

Однак при цьому "нервіонці" хочуть отримати право на викуп Баде, що йде наперекір побажанням "червоно-чорних" відносно його трансферу до Ноттінгем Форрест.