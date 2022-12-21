34-річний футболіст розглядає несподіваний варіант.
СЕРХІО БУСКЕТС, GETTY IMAGES
21 грудня 2022, 23:27
Серхіо Бускетс може змінити команду протягом найближчих місяців, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, хавбек думає про те, щоб перейти до МЛС уже взимку перед початком сезону в американській лізі.
Головний тренер "блауграни" Хаві попросив 34-річного футболіста залишитися до кінця чемпіонату Іспанії і відпрацювати контракт до кінця, оскільки замінити його поки що немає ким.
Очікується, що найближчими днями між сторонами відбудеться зустріч, на якій все вирішиться.