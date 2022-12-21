Серхіо Бускетс може змінити команду протягом найближчих місяців, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, хавбек думає про те, щоб перейти до МЛС уже взимку перед початком сезону в американській лізі.

Головний тренер "блауграни" Хаві попросив 34-річного футболіста залишитися до кінця чемпіонату Іспанії і відпрацювати контракт до кінця, оскільки замінити його поки що немає ким.

Очікується, що найближчими днями між сторонами відбудеться зустріч, на якій все вирішиться.