Іспанія

34-річний футболіст розглядає несподіваний варіант.

Серхіо Бускетс може змінити команду протягом найближчих місяців, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, хавбек думає про те, щоб перейти до МЛС уже взимку перед початком сезону в американській лізі.

Головний тренер "блауграни" Хаві попросив 34-річного футболіста залишитися до кінця чемпіонату Іспанії і відпрацювати контракт до кінця, оскільки замінити його поки що немає ким.

Очікується, що найближчими днями між сторонами відбудеться зустріч, на якій все вирішиться.