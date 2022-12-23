Іспанія

Каталонці продовжують співпрацю із представниками Японії.

Барселона зробила ще один крок до популяризації бренду у світі.

ZENB – це японська компанія, яка виробляє веганські, безглютенові та рослинні продукти, які водночас є здоровими та допомагають спонукати людей до більш сталого способу життя.

Враховуючи нинішню кліматичну кризу, людей у ​​всьому світі просять перейти до екологічнішого харчування. У своєму прес-релізі віце-президент з маркетингу Хулі Гуйу в Барселоні пояснив, що людям важливо усвідомити, що жертвувати смаком не потрібно.

"Ми раді вітати ZENB як офіційного безглютенового партнера Барселони у Великобританії. Їхня продукція є яскравим прикладом того, як рослинна їжа без глютену може бути смачною та відігравати важливу роль у нашому повсякденному житті. Ми сподіваємося, що завдяки нашому партнерству ми зможемо розкрити максимальний потенціал рослинного харчування".

Спортсмени все частіше переходять на рослинну дієту, оскільки прагнуть отримати найкраще від свого тіла. У випадку ZENB їхні рослинні макаронні вироби містять більше клітковини та білка.

Барселона співпрацюватиме з ZENB, щоб надати у Великій Британії різноманітні можливості для зразків продуктів, цифрового контенту тощо, щоб дати людям можливість дізнатися більше.

Крім того, пара влаштувала конкурс, у якому ZENB подарує поїздку до Барселони, включаючи вартість перельоту, готель і квитки на матч у Барселоні, де їх чекає віповий-день футболу.

Також каталонці співпрацює із японською е-комерс компанією Rakuten.