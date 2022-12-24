Іспанія

Досвідчений півзахисник може поступитись місцем більш юним виконавцем.

Мадридський Реал останнім часом активно просуває ідею глибокого оновлення власного складу, тому все частіше постає під питанням майбутнє досвідчених виконавців у столиці Іспанії.

До їхнього переліку потрапив і центральний півзахисник Тоні Кроос, який виступає в складі "бланкос" із 2014 року.

32-річний німець ще має півроку до завершення чинного контракту з клубом, проте через традицію Реала не підписувати довгострокові угоди з віковими виконавцями вимушений добряче подумати над необхідністю залишатись у Мадриді.

Як повідомляє іспанська преса, максимум, який може запропонувати за таких умов керівництво "галактікос" — контракт на ще один рік.

Головний тренер Реала Карло Ачелотті впевнений у тому, що Кроос і надалі виступатиме в складі його команди, однак власне гравець вважає за потрібне трохи зачекати з вирішенням цього питання.

Свій остаточний вердикт півзахисник планує винести на адресу клуба не раніше, аніж у лютому наступного року — уже після завершення зимового трансферного вікна.

У цьому сезоні Кроос зіграв 18 матчів, забивши один гол та віддавши чотири гольові передачі.