Досвідчений півзахисник може поступитись місцем більш юним виконавцем.
Тоні Кроос, Getty Images
24 грудня 2022, 07:50
Мадридський Реал останнім часом активно просуває ідею глибокого оновлення власного складу, тому все частіше постає під питанням майбутнє досвідчених виконавців у столиці Іспанії.
До їхнього переліку потрапив і центральний півзахисник Тоні Кроос, який виступає в складі "бланкос" із 2014 року.
32-річний німець ще має півроку до завершення чинного контракту з клубом, проте через традицію Реала не підписувати довгострокові угоди з віковими виконавцями вимушений добряче подумати над необхідністю залишатись у Мадриді.
Як повідомляє іспанська преса, максимум, який може запропонувати за таких умов керівництво "галактікос" — контракт на ще один рік.
Головний тренер Реала Карло Ачелотті впевнений у тому, що Кроос і надалі виступатиме в складі його команди, однак власне гравець вважає за потрібне трохи зачекати з вирішенням цього питання.
Свій остаточний вердикт півзахисник планує винести на адресу клуба не раніше, аніж у лютому наступного року — уже після завершення зимового трансферного вікна.
У цьому сезоні Кроос зіграв 18 матчів, забивши один гол та віддавши чотири гольові передачі.