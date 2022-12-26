Іспанія

Каталонський клуб змінив думку щодо нідерландця.

Барселона змінила стратегію щодо Френкі де Йонга, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, наразі каталонський клуб не намагатиметься знизити заробітну плату 25-річного футболіста.

В останні місяці ситуація довкола Френкі різко змінилася. Він став гравцем стартового складу Барселони, а Хаві вважає його важливим елементом команди.

У клубі знають, що гравця дуже розлютила ситуація, що склалася минулого літа. Френкі, як і раніше, злиться на Барселону. Через це клуб більше не проситиме його знизити зарплату.