Іспанія

22-річний футболіст може поповнити склад мадридського клубу.

Реал має намір підписати Альфонсо Девіса у 2024 році, повідомляє AS.

За інформацією джерела, у мадридському клубі вважають, що Девіс – найкращий варіант посилення лівого флангу оборони на найближчі кілька років.

Крім того, представникам Реала сподобався виступ Девіса на ЧС-2022 у складі збірної Канади. Клубу подобаються лідерські якості цього гравця.

Термін контракту Альфонсо з Баварією спливає влітку 2025 року.

Цього сезону лівий захисник зіграв 19 матчів за Баварію у всіх турнірах, забив 1 гол і віддав 4 результативні передачі.