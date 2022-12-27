Іспанія

Бразилець взимку може вирушити до чемпіонату Іспанії.

Нападник київського Динамо Вітіньо, який нині виступає на правах оренди за Атлетіко Паранаенсе, входить до сфери інтересів Севільї. Про це повідомляє Vamos Mi Sevilla.

За інформацією джерела, клуб із іспанської Ла Ліги хоче взяти 23-річного бразильця в оренду під час зимового трансферного вікна.

Зазначимо, що орендна угода між Динамо Київ та Атлетіко Паранаенсе щодо Вітіньо закінчується 31 грудня, а контракт гравця з українським клубом розрахований до літа 2026 року.

Після 14-ти турів Севілья посідає 18-е місце у турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 11 набраних очок.