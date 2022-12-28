Іспанія

Лісабонський клуб розмірковує на кілька кроків уперед.

Перемога збірної Аргентини на чемпіонаті світу-2022 в Катарі спричинила справжній фурор у світовому футболі, і тепер лісабонська Бенфіка хоче отримати чергові божевільні гроші від продажу новоспеченого володаря Кубку світу півзахисника Енцо Фернандеса, права на якого їй належать.

"Орлам" уже пропонують більше 120 млн євро за безумовно талановитого 21-річного виконавця, через що питання його переходу вже найближчим часом видається вирішеним.

Саме тому Бенфіка потребує терміново знайти вдалу заміну для свого футболіста, і лісабонський клуб уже встиг попрацювати в цьому напрямку, вивчивши можливості 28-річного аргентинського півзахисника севільського Бетіса Гвідо Родрігеса.

Футболіст "вердібланкос" також брав участь у тріумфальному для країни мундіалі, проте зіграв тільки в одному матчі.

Його контракт завершується влітку 2024 року, і при цьому жодного бажання його продовжувати гравець ще не висловлював, що спрощує для Бенфіки можливі перемовини.

У цьому сезоні Гвідо зіграв 19 матчів, забивши один м’яч.