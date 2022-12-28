Іспанія

Оборонець прокоментував перемовини з каталонським клубом.

Захисник каталонської Барселони Серхі Роберто жодного разу в своїй професійній кар’єрі не змінював клуб, не дивлячись на велику кількість пропозицій із-за кордону.

Однак поточна угода 30-річного виконавця добігає завершення вже влітку наступного року, тож під час січневого трансферного вікна він неодмінно почне отримувати нову порцію уваги від інших команд.

І хоча раніше повідомлялось щодо відсутності інтересу з боку "блаугранас" в продовженні стосунків із гравцем, сам Роберто наразі воліє просто зачекати на кращий час для проведення вирішального раунду перемовин.

"Із Барселоною ще не говорили, але я хочу залишитись. Судячи з того, що раніше сказали мені в тренерському штабі, вони дуже раді з цього приводу й хочуть, щоб я залишився.

Я знову насолоджуюся футболом і буду дуже радий продовжити контракт. Перш за все, у мене хороші передчуття, і я хочу отримувати задоволення від гри у футболці Барси.

Я переконаний, що 2023 рік стане для мене зовсім іншим і що травми будуть забуті. Я впевнений у цьому на 100%. Завжди можна вдосконалюватися, але я знаю, що в цій другій частині сезону я буду кращим, аніж будь-коли", — заявив іспанський виконавець.

У цьому сезоні Роберто відіграв 12 матчів, забивши два голи та віддавши дві гольові передачі, маючи при цьому проблеми з плечем та м’язами.