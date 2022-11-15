Діюча угода 30-річного іспанця розрахована до літа 2023 року.
СЕРХІ РОБЕРТО, GETTY IMAGES
15 листопада 2022, 19:19
Півзахисник Барселони Серхі Роберто може залишити каталонський клуб наступного літа. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, угода 30-річного іспанця, що діє, закінчується влітку 2023 року і Барселона не має наміру пропонувати футболісту новий контракт.
Нагадаємо, Роберто перебрався до Барселони ще 2006 року. З того часу провів 328 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 39 результативних передач.
Нинішнього сезону Роберто провів 12 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві результативні передачі.