Іспанія

Діюча угода 30-річного іспанця розрахована до літа 2023 року.

Півзахисник Барселони Серхі Роберто може залишити каталонський клуб наступного літа. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, угода 30-річного іспанця, що діє, закінчується влітку 2023 року і Барселона не має наміру пропонувати футболісту новий контракт.

Нагадаємо, Роберто перебрався до Барселони ще 2006 року. З того часу провів 328 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 39 результативних передач.

Нинішнього сезону Роберто провів 12 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві результативні передачі.