Іспанія

Аргентинський форвард визначився з напрямком розвитку своєї кар'єри.

Аргентинський нападник іспанської Севільї Алехандро Гомес мав у своїй професійній кар'єрі чималий досвід виступів в італійський Серії A в складі бергамаської Аталанти.

Однак узимку 2021 року був змушений залишити склад цієї команди через конфлікт із головним тренером Джан П'єро Гасперіні.

Виступи в Ла Лізі для досвідченого виконавця розпочинались відносно непогано, проте вже в першій частині поточного сезону 34-річний гравець мав конфлікт із головним тренером Хорхе Сампаолі, тому знову наступив фактично на ті самі граблі та буде змушений найближчим часом змінити команду.

Як стало відомо італійському журналісту Ніколо Скірі, аргентинський футболіст ще не все сказав в італійському футболі, тому під час прийдешнього трансферного вікна буде розглядати пропозиції виключно від клубів із Серії A.

У поточному сезоні новоспечений чемпіон світу зробив дві гольові передачі за 19 матчів.