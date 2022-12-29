Бразилець пояснив, чому вирішив перейти до мадридського клубу.
Ендрік
29 грудня 2022, 13:58
Талановитий нападник вирішив перейти до Реалу, бо за цей клуб виступав його кумир Кріштіану Роналду.
"Реал — дуже великий клуб. Вінісіус надсилав мені повідомлення і вселяв у мене надію.
Кріштіану Роналду, який є моїм кумиром, також грав за Реал. Тому я вибрав мадридський клуб.
Думаю, що це правильний вибір. Бог завжди був зі мною, і він сказав мені, що це найкращий шлях", — наводить слова Ендріка Marca.
Нагадаємо, що Роналду виступав за Реал із 2009 по 2018 рік.