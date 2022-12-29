Іспанія

Італієць прокоментував чутки щодо потенційної роботи в збірній Бразилії.

Карло Анчелотті прокоментував чутки стосовно праці в збірній Бразилії у майбутньому.

"Я не знаю, вони ніколи не зверталися до мене. Федерація Бразилії ніколи мені не телефонувала.

Я просто хочу залишитися в Реалі. Я ніколи не проситиму Мадрид дозволити мені залишити цей клуб.

Нам не потрібні новы придбання в січні, а далі подивимося у майбутньому.

Ми підписали Ендріка, найкращого таланта. Я бачив його минулого року, і ми трохи поговорили, він приєднається до клубу 2024 року, отже ми щасливі та схвильовані".