Іспанія

Мадридці дограють сезон чинним складом.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що під час зимового трансферного вікна клуб не проявлятиме активності та не купуватиме гравців.

"Нам не потрібні нові гравці у січні, наш ринок закритий. Можливо, хтось піде — це обговорюватимемо", — цитує наставника Реала Фабріціо Романо.

"Ми підписали контракт з Ендріком — одним із найкращих талантів. Я бачив його минулого року, і ми трохи поговорили, він приєднається до нас у 2024 році", — підсумував фахівець.

Раніше Карло Анчелотті висловився щодо фізичної форми Едена Азара напередодні старту другої частини сезону.