Мадридці дограють сезон чинним складом.
Карло Анчелотті
29 грудня 2022, 18:45
Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що під час зимового трансферного вікна клуб не проявлятиме активності та не купуватиме гравців.
"Нам не потрібні нові гравці у січні, наш ринок закритий. Можливо, хтось піде — це обговорюватимемо", — цитує наставника Реала Фабріціо Романо.
"Ми підписали контракт з Ендріком — одним із найкращих талантів. Я бачив його минулого року, і ми трохи поговорили, він приєднається до нас у 2024 році", — підсумував фахівець.
Раніше Карло Анчелотті висловився щодо фізичної форми Едена Азара напередодні старту другої частини сезону.