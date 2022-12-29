Самопроголошена влада підсобників країни-терориста побачила державну зраду у діях спортсмена.
Василь Хомутовський, ФК ЛЬВІВ
29 грудня 2022, 18:24
Нещодавно у мережі з'явилась неприємна новина — колишнього гравця ряду українських клубів та тренера Василя Хомутовського затримали у його рідній Білорусі.
Самопроголошена влада, яка допомагає терористам з рф чинити злочини на території України, побачила правопорушення у діях Хомутовського.
Колишній воротар Металіста та Таврії брав участь у мітингах 2020 року проти президента лукашенка та його оточення.
Як повідомляє місцеве видання Пресбол, Хомутовського приговорили до двох років позбавлення волі без направлення до виправної установи відкритого типу.
Його було звинувачено за статтею 342 КК РБ ("Активна участь у групових діях, які грубо порушують громадський порядок").
Василь Хомутовський з січня 2022 року працював у Львові тренером воротарів, допомагаючи наставнику клубу Олегу Дулубу.