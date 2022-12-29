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Самопроголошена влада підсобників країни-терориста побачила державну зраду у діях спортсмена.

Нещодавно у мережі з'явилась неприємна новина — колишнього гравця ряду українських клубів та тренера Василя Хомутовського затримали у його рідній Білорусі.

Самопроголошена влада, яка допомагає терористам з рф чинити злочини на території України, побачила правопорушення у діях Хомутовського.

Колишній воротар Металіста та Таврії брав участь у мітингах 2020 року проти президента лукашенка та його оточення.

Як повідомляє місцеве видання Пресбол, Хомутовського приговорили до двох років позбавлення волі б ез направлення до виправної установи відкритого типу.



Його було звинувачено за статтею 342 КК РБ ("Активна участь у групових діях, які грубо порушують громадський порядок").

Василь Хомутовський з січня 2022 року працював у Львові тренером воротарів, допомагаючи наставнику клубу Олегу Дулубу.