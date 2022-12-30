Іспанія

Завершились два поєдинки чемпіонату Іспанії.

У рамках 15 туру іспанської Лі Ліги відбулися два поєдинки.

Сельта вдома змагалася з Севільєю. Господарі виглядали дуже активними у першому таймі, підтверджуючи реноме фаворита.

Їм вдалося забити на 33 хвилині гри. Аспас відзначився гольовим пасом, а Вейга завдав результативного пострілу.

У другому таймі ситуація змінилась кардинально. Севілья атакувала та на 54 хвилині зрівняла рахунок. Салас переграв воротаря команди з Віго Марчесіна.

Сельта — Севілья 1:1

Голи: Вейга, 33 — Салас, 54

Сельта: Марчесін — Мальйо (Мальйо, 85), Мінгеса (дуран, 85), Нуньєс, Айду, Галан — Вейга (Арнаїс, 72), Бельтран, Серві (Перес, 65) — Аспас, Ларсен (Де ла Торре, 65).

Севілья: Буну — Салас, Фернандо, Кармона, Навас — Акунья, Гудель, Хордан, Торрес (Ортіс, 90) — Мір (Сусо, 67), Ен-Несірі (Ламела, 46).

Попередження: Бельтран, Карвальял, Перес, Кармона, Хордан, Ламела.

Видалення: Кармона.

У паралельному поєдинку Кадіс вдома приймав Альмерію.

У першому таймі глядачі побачили взяття воріт від гостей — забив Малеро. Проте у другій половині гри Кадіс зрівняв — гол на рахунку Переса.

Кадіс — Альмерія 1:1

Голи: Перес, 83 — Малеро, 40

Кадіс: Ледесма — Карселен, Ернандес, Фалі (Гарсія, 66), Еспіно — Бангонда (Перес, 56), Алькарас, Фернандес, Окампо — Собріно, Негредо (Лосано, 56).

Альмерія: Мартінес — Ак'єме, Бабіч, Чумі, Посо — де ла Ос, Рамазані (Ембарба, 68), Малеро (Коста, 76), Робертроне (Егуарас, 76), Баптістау — Туре.

Попередження: Фалі, Марі.