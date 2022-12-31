Іспанія

Команда Карло Анчелотті здобула дуже непросту перемогу у гостях.

У рамках 15 туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал завітав у гості до Вальядоліду.

Перший тайм був дуже цікавий та достатньо важкий для мадридського клубу. Господарі поля вирішили грати відкрито і могли декілька раз забити. Реал теж створював багато, проте результативного удару не було.

У другому таймі гра змінилась — ініціатива, прогнозовано, перейшла до "королівського клубу". Ніяк не вдавалось відкрити рахунок до 82 хвилини. Тоді арбітр вказав на 11-метрів та видалив нападника Леона.

Карім Бензема не змарнував свій шанс і вивів Реал вперед. Вже тоді сало зрозуміло, що перемогу мадридці не упустять. На 89 Бензема забив ще один гол і вирішив усі питання.

Вальядолід — Реал 0:2

Голи: Бензема, 83, 89

Вальядолід: Масіп — Фреснеда, Фернандес, Санчес (Плата, 55), Ескудеро (Перес, 59) — Меса (Кіке, 59), Мончу (Роса, 84), Агуадо, Санчес, Плано (Кенеді, 84) — Леон.

Реал: Куртуа — Менді, Алаба, Рюдігер, Карвахаль (Васкес, 60) — Себальйос (Камавінга, 69), Кроос, Вальверде (Чуамені, 87), Вінісіус (Модрич, 87), Асенсіо (Родріго, 60) — Бензема.

Попередження: Фернандес, Санчес.

Видалення: Леон.