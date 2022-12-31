Іспанія

Тренер стосовно цікавої історії щодо великого футболіста Бразилії.

Кіке Сетьєн згадав час, коли він зустрів Пеле, коли той насолоджувався нічним життям Мадрида.

"Тоді я грав за Атлетіко Мадрид, отримав травму. Я подивився в задню частину кімнати, там були столи, і я зрозумів, що там сидів Пеле, який розмовляв з дівчиною.

Недовго думаючи, я взяв підсклянник, підійшов до нього і попросив у нього автограф. Я сказав йому: "Будь ласка, чи можете ви підписати це для мене, і поки він це підписував, я сказав йому, що я також граю у футбол тут, в Іспанії. "Я граю за «Атлетіко Мадрид". Він відповів: "А що ти тут робиш о цій годині? Так багато голів не заб'єш".

Сетьєн був у Атлетіко у 1985-1988 роках, коли Мадрид переживав культурну революцію після кількох десятиліть диктатури генерала Франко.