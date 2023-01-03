Іспанія

Минулого року взимку спроба підписати гравця зазнала невдачі.

Іспанська Севілья ще взимку 2020 року вдало провела перемовини з Леганесом щодо трансферу марокканського нападника Юссефа Ен-Несірі за 20 млн євро, після чого цей футболіст провів за "нервіонців" 123 матчі, забивши 37 голів та віддавши три результативні передачі.

Здобутки 25-річного виконавця та його національної збірної на чемпіонаті світу з футболу, разом із якою він досяг четвертої сходинки вперше в історії представників африканського континенту, стали причиною зростання попиту щодо гравців команди Валіда Реграгі.

Як повідомляє іспанська преса, до Севільї з пропозицією трансферу Ен-Несірі вже встиг звернутись Вест Гем, ось тільки англійському колективу цього разу доведеться запропонувати більше за 30 млн євро, які становили його пропозицію ще рік тому.

В андалузькому колективі не планують пручатись можливому відходу свого гравця, проте за 2,5 роки до завершення контракту очікують на пропозицію, яка буде гідною півфіналіста чемпіонату світу.

У цьому сезоні на клубному рівні Ен-Несірі відіграв 16 матчів (702 хвилини), забивши два голи.