Іспанія

Керманич каталонців вважає, що для його команди це буде "тихе трансферне вікно".

Головний тренер каталонської Барселони Хаві висловився про плани своєї команди на трансферне зимове вікно.

Зокрема іспанський фахівець торкнувся теми майбутнього нападника Мемфіса Депая, якого пов'язують зі зміною клубної прописки вже в січні.

"Я не хочу, щоб Мемфіс або будь-який інший гравець пішов у січні. Думаю, для нас це буде тихе трансферне вікно", — цитує слова Хаві журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією журналіста, Барселона не отримувала жодних офіційних пропозицій щодо Депая від Ньюкасла.