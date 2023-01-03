Головний тренер каталонської Барселони Хаві висловився про плани своєї команди на трансферне зимове вікно.

Зокрема іспанський фахівець торкнувся теми майбутнього нападника Мемфіса Депая, якого пов'язують зі зміною клубної прописки вже в січні.

"Я не хочу, щоб Мемфіс або будь-який інший гравець пішов у січні. Думаю, для нас це буде тихе трансферне вікно", — цитує слова Хаві журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією журналіста, Барселона не отримувала жодних офіційних пропозицій щодо Депая від Ньюкасла.