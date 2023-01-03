Керманич каталонців вважає, що для його команди це буде "тихе трансферне вікно".
Мемфіс Депай, getty images
03 січня 2023, 15:30
Головний тренер каталонської Барселони Хаві висловився про плани своєї команди на трансферне зимове вікно.
Зокрема іспанський фахівець торкнувся теми майбутнього нападника Мемфіса Депая, якого пов'язують зі зміною клубної прописки вже в січні.
"Я не хочу, щоб Мемфіс або будь-який інший гравець пішов у січні. Думаю, для нас це буде тихе трансферне вікно", — цитує слова Хаві журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією журналіста, Барселона не отримувала жодних офіційних пропозицій щодо Депая від Ньюкасла.