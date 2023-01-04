Завершились поєдинки національного кубку.
АНДРІЙ ЛУНІН, GETTY IMAGES
04 січня 2023, 00:19
У рамках 1/16 Кубка Іспанії відбулася низка поєдинків. В одному з них Реал протистояв Касереньйо, а в основі вийшов українець Андрій Лунін.
Мадридському клубу вистачило одного гола, щоб здолати свого опонента та вийти у наступну стадію.
Касереньйо — Реал 0:1
Гол: Родріго, 69.
Реал: Лунін — Васкес, Мілітао (Рюдігер, 46), Начо, Одріосола (Вальєхо, 53) — Себальос, Чуамені (Вальверде, 46), Камавінга — Асенсіо (Аррібас, 82), Родріго, Азар (Альваро, 68).
Леванте – Хетафе 3:2
Голи: Постіго, 52, Муньойс, 62, Веслі, 90+1 – Мунір, 34, 56.
Вилучений
: Іборра, 90+4.
Сеута - Ельче 1:0
Гол: Родрі, 44 (пенальті).
Вилучений: Понсе, 61.
Спортінг Хіхон — Райо Вальєкано 2:0
Голи: Мілованович, 57, 88.