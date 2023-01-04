Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/16 фіналу Кубку Іспанії, що відбувся 3 січня 2023, 22:00.

Мадридський Реал напередодні в рамках 1/16 фіналу Кубку Іспанії здобув мінімальну перемогу у виїзному протистоянні проти представників аматорського дивізіону, Касереньйо з міста Касерес провінції Естремадура.

Визначальну роль у цьому протистоянні зіграли нападник Родріго, на рахунку якого пізній забитий м’яч, що став єдиним на обидві команди, а також український воротар Андрій Лунін, який першим за три роки серед голкіперів "вершкових" не пропустив м’яч у власні ворота в кубковому матчі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Касереньйо — Реал в 1/16 фіналу Кубку Іспанії:

Касереньйо — Реал 0:1

Гол: Родріго, 69.

Реал: Лунін — Васкес, Мілітао (Рюдігер, 46), Начо, Одріосола (Вальєхо, 53) — Себальос, Чуамені (Вальверде, 46), Камавінга — Асенсіо (Аррібас, 82), Родріго, Азар (Альваро, 68).