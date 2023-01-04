Іспанія

Гравець раніше мав досвід перебування в академії Манчестер Юнайтед.

Іспанська Альмерія, хоча й не має останніми роками стабільного досвіду виступів основної команди в Ла Лізі, усе одно продовжує дотримуватись напрямку розвитку молодих футболістів.

Свого часу цей колектив придбав в уругвайського Пеньяроля нападника Дарвіна Нуньєса за 15,25 млн євро, і все заради того, щоб уже за рік заробити на його продажу лісабонській Бенфіці 34 млн євро, а ще за два роки потому отримати додаткові 24 млн євро в якості бонусу за перехід колишнього гравця до англійського Ліверпуля.

Як повідомляє іспанська преса, щось схоже прагне зробити Альмерія й в контексті бельгійського флангового нападника Ларгі Рамазані, якого свого часу забрала в якості вільного агента з молодіжного складу Манчестер Юнайтед.

Англійський Евертон наразі спостерігає за прогресом 21-річного виконавця й разом із тим роздумує над необхідністю сплатити за його трансфер 40 млн євро, які вимагає представник Ла Ліги.

Конкуренцію "ірискам" у перспективі можуть скласти Севілья та Валенсія, однак подібна клаусула не спонукає виникнення бажання боротись у цих команд.

У поточному сезоні Рамазані забив два голи за 16 зіграних матчів.