Іспанія

Іспанці не бачать свого майбутнього із діючим чемпіоном світу.

Севілья прагне максимально трансформувати свою команду цієї зими

Новий менеджер Хорхе Сампаолі та Рамон Мончі планували, як покращити ситуацію, оскільки команда після 15 ігор перебуває в зоні вильоту.

Центральний захисник Ренна Лоїк Баде вже прибув на правах оренди, тоді як Іско було продано, а оренда Каспера Дольберга припинена.

Наступним ім'ям буде Алехандро Гомес, якщо Мончі досягне свого. Севілья налаштована продати переможця чемпіонату світу, найвірогіднішою розв'язкою є Мейджор-Ліга або повернення до Аргентини.

Гомес, якому зараз 34 роки, був одним із найкращих гравців Серії А, коли він прибув до Іспанії, але йому важко було повторити свою форму з Аталанти.