Севілья прагне максимально трансформувати свою команду цієї зими

Новий менеджер Хорхе Сампаолі та Рамон Мончі планували, як покращити ситуацію, оскільки команда після 15 ігор перебуває в зоні вильоту.

Центральний захисник Ренна Лоїк Баде вже прибув на правах оренди, тоді як Іско було продано, а оренда Каспера Дольберга припинена.

Наступним ім'ям буде Алехандро Гомес, якщо Мончі досягне свого. Севілья налаштована продати переможця чемпіонату світу, найвірогіднішою розв'язкою є Мейджор-Ліга або повернення до Аргентини.

Гомес, якому зараз 34 роки, був одним із найкращих гравців Серії А, коли він прибув до Іспанії, але йому важко було повторити свою форму з Аталанти.