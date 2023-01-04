Іспанія

Бразилець подобається головному тренеру каталонського клубу.

Довгий список вільних агентів з вищих ліг європейського футболу продовжує залишатися орієнтиром для Барселони, оскільки вона планує наступного літа застосувати сувору стратегію.

Усі сторони припускають, що влітку голландський форвард Мемфіс Депай залишить клуб та не продовжить контракт.

Однією з потенційних альтернатив є форвард Ліверпуля Роберто Фірміно. Хаві є великим шанувальником бразильця, який втратив місце в складі мерсисайдців.

У гравця також закінчується контракт влітку, і він буде відповідати вимогам, якщо буде задоволений потенційно другорядною роллю. Роберт Левандовскі точно править балом у команді, але Роберто Фірміно потенційно може зіграти під Левандовські чи ширше.