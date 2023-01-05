Іспанія

Каталонський клуб зазнав великих труднощів у ході гри.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії Барселона протистояла Інтерсіті.

І слід зазначити, що клуб із третьої ліги Іспанії завдав великих проблем каталонському гранду.

Барселона тричі виходила вперед у ході гри, а Інтерсіті тричі зумів відігратися.

Матч перейшов до овертаймів, а на 103-й хвилині гри відзначився Фаті. Після голу іспанця Інтерсіті вже не зумів відігратися.

Інтерсіті – Барселона 3:4

Голи: Сольдевіла, 59, 74, 86 — Араухо, 4, Дембеле, 66, Рафінья, 77, Фаті, 103.

Барселона: Пенья – Бельєрін (Алонсо, 83), Араухо (Гарсія, 60), Кунде, Альба – Кессьє, Бускетс, Торре (Гаві, 60) – Дембеле (Бальде, 105), Депай (Фаті, 75), Торрес (Рафінья, 61).