Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/16 фіналу Кубку Іспанії, що відбувся 4 січня 2023, 22:00.

Каталонська Барселона напередодні несподівано зазнала чималих проблем із подоланням представників третього дивізіону країни, Інтерсіті, у матчі в рамках 1/16 фіналу Кубку Іспанії.

"Блаугранас" забили м’яч уже на самому початку зустрічі, після чого, схоже, вважали, що справу зроблено, проте пропустили після перерви, і згодом влаштували результативну гойдалку наприкінці основного часу.

Оскільки переможця за 90 з ґаком хвилин не було визначено, гра перейшла до овертаймів, де спритнішими знову виявились футболісти Хаві та нападник Ансу Фаті зокрема.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інтерсіті — Барселона в 1/16 фіналу Кубку Іспанії:

Інтерсіті — Барселона 3:4

Голи: Сольдевіла, 59, 74, 86 — Араухо, 4, Дембеле, 66, Рафінья, 77, Фаті, 103.

Барселона: Пенья — Бельєрін (Алонсо, 83), Араухо (Гарсія, 60), Кунде, Альба — Кессьє, Бускетс, Торре (Гаві, 60) — Дембеле (Бальде, 105), Депай (Фаті, 75), Торрес (Рафінья, 61).