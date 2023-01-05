Іспанія

Гарна новина для бажаючих підписати контракт із півзахисником.

Англійський центральний півзахисник Джуд Беллінгем під час виступів на чемпіонаті світу-2022 в Катарі вчергове підтвердив свій високий рівень футбольних здібностей, через що провідні клуби Європи знову підняли питання щодо його подальшого перебування в складі дортмундської Боруссії.

Зокрема, пропозиція від мадридського Реала настільки припала до душі 19-річному виконавцю, що той уже сповістив власних родичів щодо власного бажання продовжити кар’єру саме в складі чинних чемпіонів Іспанії та володарів Кубку чемпіонів.

Єдине, що може стати на заваді цьому переходу, це — ціна, яку запитують "джмелі" за свого футболіста.

Боруссія свого часу заплатила Бірмінгему 25 млн євро, а тепер вимагає в потенційних покупців аж ніяк не менше за 150 млн євро.

Щоправда, як повідомляє місцева преса, така вартість Беллінгема буде чинною тільки впродовж січневої трансферної кампанії, тоді як уже влітку 2023 року запити німців зменшяться на 20% — до 120 млн євро.

У поточному сезоні Беллінгем відіграв 27 матчів, забивши дев’ять голів та віддавши чотири гольові передачі.