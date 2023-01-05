Іспанія

Нігерієць розповів, чому не перейшов до Андалусії.

Севілья не мала топового нападника з тих пір, як Віссам Бен Йеддер залишив команду в 2019 році. Це була хронічна проблема на Рамон Санчес Пісхуан, і жоден від Рафи Міра до Юсефа Ен-Несірі не перетворився на суперзірок.

Реал Сосьєдад у підсумку підписав Умара Садіка приблизно за 20 мільйонів євро, що стало їх рекордним підписанням, оскільки вони намагалися замінити Александра Ісака. На жаль, він провів лише три гри, перш ніж порвав передню хрестоподібну зв'язку, що виключило його з гри протягом більшої частини сезону.

Садік пояснив, де Севілья помилилася в перемовинах та чому не підписала його.

"Я розмовляв із Севільєю з дозволу Альмерії. Про все домовилися. Різниця між командами становила 2 мільйони євро, і коли вони сказали мені натиснути на клуб, щоб піти, я відмовився. Альмерія була моїм домом".

З огляду на те, що Лос Нервьоненсе кілька разів шукали опції на ринку, якщо вони думали, що саме Садік вирішить їхню проблему, ця різниця в 2 мільйони євро зараз виглядає невеликою. Нещодавно вони припинили оренду Каспера Дольберга, який прибув лише наприкінці серпня – ще одна невдала спроба придбати бомбардира.