Іспанія

25-річний футболіст може продовжити кар'єру на Камп Ноу.

Барселона близька до покупки Рубена Невеша, повідомляє Diario SPORT.

За інформацією джерела, 25-річний півзахисник вписується у стратегію клубу, який не може дозволити витрачати великі фінансові кошти.

Барселона спробує знизити суму трансферу, включивши до операції Франка Кессьє та Ніко Гонсалеса, який на даний момент орендований Валенсією.

При цьому, Хаві поки не дав згоди на перехід Невеша, але клуб все одно має намір підписати португальця.

Рубен забив 4 голи і отримав 7 жовтих карток у 17 матчах АПЛ цього сезону.