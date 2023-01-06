Іспанія

33-річний футболіст схиляється до того, щоб провести ще один сезон у мадридській команді.

Тоні Кроос, швидше за все, продовжить контракт із Реалом, повідомляє Cadena SER.

За інформацією джерела, 33-річний футболіст не хоче догравати у клубі, отримуючи мало ігрового часу. Повідомлялося, що він або продовжить контракт із Реалом, або завершить кар'єру.

На даний момент Кроос схиляється до того, щоб провести ще один сезон у мадридській команді.

Гравець бачить, що, як і раніше, важливий для головного тренера Карло Анчелотті, італієць довіряє йому.

Цього сезону Кроос провів 19 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол і віддав 4 результативні паси.