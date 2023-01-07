Іспанія

Пропонуємо вашій увазі анонс матчу чемпіонату Іспанії.

В рамках шістнадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії Реал на виїзді зіграє проти Вільярреала.

Вільярреал — Реал

Субота, 7 січня, 17:15. Стадіон Естадіо Де Ла Кераміка, Вільярреал. Головний арбітр зустрічі — Сесар Сото Градо.

Вільярреал підходить до поєдинку на сьомій сходинці турнірної таблиці після п'ятнадцяти зіграних матчів. "Жовта субмарина" набрала двадцять чотири бали. В останніх двох іграх Ла Ліги Вільярреал здобув дві перемоги. Була здобута мінімальна перемога над Еспаньйолом, а також тріумф у грі з Валенсією — 2:1. Вільярреал веде боротьбу за потрапляння в зону єврокубків, але в наступному матчі набрати очки буде вкрай важко.

Варто розуміти, що Кіке Сетьєну знадобився час, щоб переналаштувати команду після довгого періоду з Унаї Емері. Не все відразу вдалось колишньому керманичу Барселони, що дуже не подобалось фанатам — три поразки на старті — не те, на що вони очікували. Втім, зараз команда набрала непоганий, здорово провівши тренувальний збір, а потім і показавши себе на внутрішній арені трьома перемогами.

Реал, своєю чергою, знаходиться на другій сходинці турнірної таблиці з 38 балами після п'ятнадцяти матчів. Мадридці поступаються першою сходинкою Барселоні, яка має стільки ж балів, проте має кращі додаткові показники.

Після чемпіонату світу команда Карло Анчелотті провела два поєдинки. В рамках чемпіонату Іспанії мадридці обіграли Вальядолід з рахунком 2:0. Після цього в Кубку Іспанії мадридці здолали Касереньйо з мінімальною перевагою.

Українських вболівальників дуже цікавить доля Андрія Луніна в цьому матчі. Не дивлячись на те, що українець зіграв в матчу Кубка Іспанії, очікуємо, що Тібо Куртуа повернеться до основного складу.

Що стосується матчів між цими командами, то в останніх п'яти іграх було зафіксовано три нічийні результати та дві перемоги Реала.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Ло Чельсо, Коклен

Під питанням: Куртуа, Карвахаль, Діас

Цікаві факти:

Вільярреал зіграв внічию в останніх 5 домашніх матчах проти Реала у всіх турнірах.

Реал Мадрид виграв 12 з останніх 15 матчів (Ла Ліга).

Реал Мадрид не зазнав поразки в останніх 9 матчах проти Вільярреала в усіх турнірах.

Реал Мадрид забив принаймні 2 голи в 6 з останніх 7 матчів (Ла Ліга).