Іспанія

Форвард ще не все сказав в АПЛ.

Професійна кар’єра нідерландського нападника Мемфіса Депая радше схожа на гойдалку, оскільки разом із надзвичайно вдалими виступами в складах нідерландського ПСВ та французького Ліона в цього гравця наявні далеко не найкращі часи в англійському Манчестер Юнайтед та каталонській Барселоні.

Наразі 28-річний виконавець перебуває в розташуванні "блаугранас", проте головний тренер команди Хаві не бачить для нього перспектив у боротьбі за місце в стартовому складі.

Саме тому поточне трансферне вікно для Депая стає унікальним часом для того, аби розмірковувати щодо свого майбутнього в іншому клубі.

Як повідомляє іспанська преса, нідерландець вважає, що ще не все сказав у Манчестер Юнайтед, тому прагнутиме опинитись під орудою Еріка тен Гага.

Барса не проти такого варіанту розвитку подій, бо за рахунок продажу Депая зможе зняти трохи надлишкового навантаження зі своїх видатків на заробітну платню гравцям.

Однак "Червоні дияволи" наполягають виключно на трансфері футболіста в якості вільного агента.

У поточному сезоні на рахунку Депая чотири голи та гольовий пас у восьми матчах (455 хвилин).