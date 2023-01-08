Іспанія

Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.

Атлетіко прийме Барселону на Цівітас Метрополітано.

АТЛЕТІКО — БАРСЕЛОНА

НЕДІЛЯ, 8 СІЧНЯ, 22:00. ЦІВІТАС МЕТРОПОЛІТАНО, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ МОНТЕРО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO





Атлетіко та Барселона будуть битися у столиці. Обидві команди мають свої турнірні задачі, і якщо команда Хаві бореться за чемпіонський титул, то колектив Сімеоне сподівається фінішувати у четвірці.

Навряд "матрацники" раптом серйозно ввімкнуться в золоті перегони першості, відставання наразі складає понад 10 очок. Проте варто не забувати про амбіції Бетіса та деяких інших конкурентів.

Барса несподівано оступилася у дербі з Еспаньйолом, і хоча лишилася лідером, нема куди більше відступати. Реал готовий вирватися вперед й зробить необхідне не в цьому матчі, то наступному.

Додаткої пікантності ситуації додає факт, що Альба та Левандовські не зможуть прийняти участь у матчі. Справжній цирк, чесно кажучи, коли намагаєшся усвідомити логіку місцевого іспанського дисциплінарного комітету, який спершу відміняє дискваліфікацію, а потім знову вводить. Звісно, втрата поляка є дуже болючою й дозволяє додати господарям поєдинку зайвих балів. Втім, каталонцям і так не потрібно особливо боятися виїзду.

З вересня 2010 року "кулес" програли у столиці лише двічі і стабільно вивозять принаймі нічиї. Проте в попередніх двох поєдинках у Мадриді місцева команда здобувала перемоги.

Цікаво, як буде цього разу.

Орієнтовні склади:

Атлетіко: Облак – Ермосо, Вітсель, Хіменес – Льоренте, Кондогбія, Барріос, Коке, Феррейра Карраско – Грізманн, Мората

Барселона: Тер Штеген – Роберто, Крістенсен, Кунде, Бальде – Гаві, Де Йонг, Педрі – Рафінья, Торрес, Дембеле

Не зіграють / під питанням: Ермосо – Альба, Левандовські