Іспанія

Француз хоче залишити Баварію.

Ні для кого не секрет, що найбільшою слабкістю Барселони в її складі є правий захисник, і клуб стурбований цією зоною поля.

Маючи лише Сержі Роберто та Ектора Бельєріна як природний вибір на цій позиції, Хаві вдався до інших варіантів, включаючи молодого Алехандро Бальде. Однак метою клубу є посилення позиції, але з огляду на фінансові обмеження, накладені на клуб, було важко визначити реалістичне посилення, проте Павар може бути цікавим варіантом.

Повідомляється, що француз хоче залишити клуб заради нового виклику, і Барса хотіла б забрати його.

Між офіційними особами Барселони та представниками Бенжамена відбулися контакти щодо переходу, умова 26-річного футболіста в Німеччині закінчується в кінці сезону.

Павар приєднається до одноклубників по міжнародній команді Усмана Дембеля та Жуля Кунде.