Іспанія

Мадридці хочуть обійти Каталонців.

Застрягши в Ла Лізі2 протягом останніх п'яти сезонів, Лас-Пальмас сподіватиметься, що нарешті зможе повернутися до вищого дивізіону іспанського футболу в кінці цієї кампанії.

Наразі клуб із Гран-Канарії займає перше місце в турнірній таблиці, набравши 38 очок у перших 21 матчах. Одним із видатних гравців їхнього потужного сезону досі є молодий півзахисник Альберто Молейро.

Незважаючи на те, що йому лише 19 років, Молейро справляє враження зрілого гравця. Його порівнюють з іншим футболістом, який пройшов через лави в Лас-Пальмасі, саме Педрі, який зараз є зіркою як Барселони, так і національної збірної Іспанії.

Беручи до уваги порівняння, не дивно, що клуби зацікавлені в підписанні підлітка. Барселона зацікавилася його грою минулого літа , але зараз ряд команд спостерігають за талановитою іспанською зіркою.

Суперники Барси Реал Мадрид були вражені Молейро і розглядають можливість переходу. Однак вони стикаються з конкуренцією з боку клубів Англії: Арсенал, Ліверпуль і Астон Вілла прагнуть отримати його підпис.

Клаусула складає приблизно 30 мільйонів євро.