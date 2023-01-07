Іспанія

Мадридці хочуть придбати гравця збірної Бельгії.

Оскільки Матеус Кунья покинув клуб, а майбутнє Жоау Феліша не вирішене, мадридський Атлетіко прагне додати до своєї команди атакуючі варіанти.

Довгострокове майбутнє Янніка Карраско неясне, оскільки, як повідомляється, бельгієць готовий перейти до Прем'єр-ліги. Якщо всі троє підуть, команді буде відчайдушно потрібний атакуючий талант.

Зокрема, на їхньому радарі Леандро Троссар з Брайтона, який провів вражаючу першу половину сезону на південному узбережжі Англії. Бельгійський гравець зіграв головну роль для чаек, допомігши їм зайняти восьме місце в таблиці.

Контракт Троссара закінчується в кінці наступного сезону, і оскільки вінгер не демонструє жодних ознак його продовжити, Брайтон може бути змушений продати футболіста.