Стрімкий розвиток професійної кар’єри в юнака з Андалусії.
Гаві, Getty Images
09 січня 2023, 12:47
Каталонська Барселона напередодні здобула важку перемогу з мінімальним рахунком на полі мадридського Атлетіко.
Атлетіко — Барселона 0:1 Відео голу та огляд матчу Ла Ліги
Найкращим гравцем звітного протистояння організатори змагань визнали півзахисника "блаугранас" Гаві, на рахунку якого гольовий пас на нападника Усмана Дембеле в епізоді з єдиним забитим м’ячем на обидві команди.
Проте не тільки цим досягненням відзначився юний виконавець, що народився в Лос-Паласіос-і-Вільяфранка.
Гаві завдяки участі в цій грі досяг позначки в 50 матчів у рамках Ла Лізі у віці 18 років та 156 днів.
Цей показник — другий в історії національної першості, після нападника баскського Атлетіка Ікера Муньяїна (18 років та 77 днів), у XXI столітті.
За цей час Гаві віддав сім гольових передач та забив два голи.