Іспанія

Стрімкий розвиток професійної кар’єри в юнака з Андалусії.

Каталонська Барселона напередодні здобула важку перемогу з мінімальним рахунком на полі мадридського Атлетіко.

Атлетіко — Барселона 0:1 Відео голу та огляд матчу Ла Ліги

Найкращим гравцем звітного протистояння організатори змагань визнали півзахисника "блаугранас" Гаві, на рахунку якого гольовий пас на нападника Усмана Дембеле в епізоді з єдиним забитим м’ячем на обидві команди.

Проте не тільки цим досягненням відзначився юний виконавець, що народився в Лос-Паласіос-і-Вільяфранка.

Гаві завдяки участі в цій грі досяг позначки в 50 матчів у рамках Ла Лізі у віці 18 років та 156 днів.

Цей показник — другий в історії національної першості, після нападника баскського Атлетіка Ікера Муньяїна (18 років та 77 днів), у XXI столітті.

За цей час Гаві віддав сім гольових передач та забив два голи.