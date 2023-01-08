Іспанія

Команди Дієго Сімеоне та Хаві перетворили заключні хвилини гри на справжнє пекло.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Атлетіко — Барселона 0:1

Гол: Дембеле, 22



Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Хіменес, Рейнілдо (Регілон, 82) — Льоренте, Коке (Лемар, 74), Барріос (Кондогбія, 64), Карраско (Мората, 65) — Грізманн, Феліш (Корреа, 74).



Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде (Алонсо, 81) — де Йонг (Кесс’є, 58), Бускетс (Роберто, 81), Гаві (Рафінья, 73) — Дембеле, Фаті (Торрес, 57), Педрі.



Попередження: Корреа, Моліна — Араухо, Крістенсен



На 90+2-й хвилині був вилучений Стефан Савич (Атлетіко) (неспортивна поведінка).