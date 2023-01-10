Іспанія

Football.ua пропонує ознайомитись із можливими ставками на матч Суперкубку Іспанії.

Суперкубок Іспанії-2023 пройде з 11 по 15 січня у Саудівській Аравії у форматі "фіналу чотирьох". Серед учасників – чемпіон Іспанії минулого сезону Реал, віце-чемпіон Барселона, володар Кубка Іспанії Бетіс та фіналіст Валенсія.

За підсумками жеребкування команди розділилися на півфінали. Реал у першому півфіналі зіграє з Валенсією, а у другому — Барселона протистоятиме Бетісу. Гра пройде в Ер-Ріяді, на стадіоні імені Короля Фахда.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ БЕТІС — БАРСЕЛОНА

За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння є Барселона. Так, на перемогу "блаугранас" в основний час матчу можна поставити з коефіцієнтом – 1,51, тоді як успіх "зелених" оцінюється показником – 6,20. На нічию дається коефіцієнт – 4,80.

Також можна поставити на прохід команди до наступної стадії турніру, незалежно від результату матчу. На Барсу дається коефіцієнт — 1,27, а на Бетіс — 4,10.

ТО НА ЩО Ж СТАВИТИ?

Барселона дуже мало пропускає цього сезону. І це час порушити Бетісу. Статус турніру розслабить команду Хаві, це однозначно. Як мінімум гол Бетісу забити цілком під силу.

Так що ми пропонуємо зупинитися на варіанті "гол Бетіса" за 1,57 або "обидві заб'ють" за 1,75. Немає підстав вважати, що суперники гратимуть надто обережно.

Матч Бетіс — Барселона пройде 12 січня та розпочнеться о 21:00 за київським часом. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція зустрічі.