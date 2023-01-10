Іспанія

Клуб повідомив гравцю про його звільнення через Email.

Каталонська Барселона вимушена сплатити компенсацію своєму колишньому півзахиснику Матеусу Фернандесу.

Бразилець звернувся до суду, заявивши про те, що "синьо-гранатові" незаконно розірвали з ним контракт. Він розповідав, що був шокований фактом звільнення, отримавши повідомлення по email.

Його угода була розрахована з 2020 по 2025 рік. Суд бразилець виграв, але не може розраховувати на повну суму компенсації. Він вимагав в Барси 14,8 млн євро, проте зможе отримати за наказом суду лише частину цих грошей - 8,5 млн євро.

Нагадаємо, що Матеус Фернандес переходив у Барселону з Палмейрасу за 7 мільйонів. Він зіграв лише 17 хвилин за клуб — у матчі ЛЧ проти київського Динамо.

Наразі 24-річний футболіст захищає кольори Атлетіко Паранаенсе на правах оренди. Контракт належить Палмейрасу.