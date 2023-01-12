Іспанія

Football.ua представляє анонс другого півфінального матчу іспанського Суперкубку.

В рамках матчу 1/2 фіналу суперкубка Іспанії Бетіс зіграє з Барселоною.

Бетіс — Барселона

Четвер, 12 січня, 21:00. Міжнародний стадіон імені Короля Вахда, Ер-Ріяд. Головний арбітр— Карлос дель серро Гранде.

Бетіс та Барселона зіграють у кубку вперше за дуже довгий час. На початку десятих потужна команда Гвардіоли розібралася із суперником з рахунком 5:0 у першому матчі і програла 1:3 у другому.

З тих поєдинків у складі каталонців залишився лише однісінький Бускетс, хоча й він незабаром завершить шлях. А Хаві наразі є головним тренером.

Про склад севільців годі й казати. З того періоду міг зберегтися хіба ветеран Хоакін, проте на той момент іспанець, вихованець команди, виступав у Валенсії.

Саме у Кубку Іспанії паритет Барселони за перемогами не великий. 9 разів "кулес" святкували вихід до наступної стадії, 6 разів подібне вдавалося їх суперникам. Бетіс колись навіть громив гранда з рахунком 4:0. Щоправда, у 59-му каталонці помстилися з більш серйозним рахунком 6:0.

Більше ніж за десять років саме у Прімері "зелено-білі" лише двічі зуміли здолати опонента. Восени 2018-го колектив Сетьєна здобув доволі фестивальну перемогу 4:3 на виїзді, а минулого сезону взяття воріт Хуанмі допомогло вичепити важливу вікторію в хлопців Хаві.

До протистояння у місцевому суперкубку Бетіс підходить у статусі діючого володаря кубка. Команда Пеллегріні впевнено пройшла турнірною дистанцією, і хоча не зустрілась із жодним з грандів, перемагала Севілью у дербі та міцний Сосьєдад (взагалі розгромили на виїзді 4:0).

У фіналі по пенальті була обіграна Валенсія.

Барселона ж віце-чемпіон Іспанії.

В середньому у їхніх матчах забивається багато голів, бувають мінімальні та невпевнені рахунки, проте є місце й карнавалам.

Словом, легко фавориту точно не буде.

Орієнтовні склади: