Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку Суперкубку Іспанії, у якому зіграють мадридський Реал та Валенсія.

Мадридський Реал та Валенсія зіграють у півфіналі Суперкубку Іспанії в аравійському Ер-Ріяді.

Карло Анчелотті, після поразки від Вільярреала (1:2), залучив до стартового складу Лукаса Васкеса та Едера Мілітао на флангах захисту, тоді як Начо зіграє в парі з Рюдігером у центрі. Вальверде, Камавінга та Кроос утворять трикутник у центрі поля, а Родріго зіграє на правому фланзі атаки.

Дженнаро Гаттузо, на тлі поразки від Кадіса (0:1), використав із перших хвилин Озкачара в центрі захисту, тоді як Лато та Алмейда зіграють у трикутнику в центрі поля, а Клюйверт розташується на правому фланзі атаки.

Реал: Куртуа — Васкес, Начо, Рюдігер, Мілітао — Вальверде, Камавінга, Кроос — Родріго, Бензема, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Лопес, Карвахаль, Вальєхо, Азар, Модрич, Асенсіо, Себальос, Менді, Діас, Мартін.



Валенсія: Мамардашвілі — Корреа, Озкачар, Джемерт, Гая — Лато, Муса, Алмейда — Клюйверт, Кавані, Ліно.

Запасні: Эррерин, Риверо, Сантамарин, Мориба, Диакаби, Пералес, Фулькье, Х. Васкес, Маркос Андре, Перес, Москера.

Гра Реал — Валенсія почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.