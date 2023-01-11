Football.ua представляє анонс першого півфінального матчу іспанського Суперкубку.
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11 січня 2023, 07:30
В рамках матчу 1/2 фіналу суперкубка Іспанії мадридський Реал зіграє з Валенсією.
Реал — Валенсія
Середа, 11 січня, 21:00. Міжнародний стадіон імені Короля Вахда, Ер-Ріяд. Головний арбітр зустрічі — Алехандро Ернандес.
Поєдинок цих команд змушує зловити флешбеки з розіграшу цього турніру у 2020 році. Той розіграш запам'ятався не лише перемогою мадридців над принциповими суперниками з Атлетіко завдяки розкішному та важливому спасінню Федеріко Вальверде, а й перемогою над левантійцями за крок до фіналу.
Тоні Кроос відкрив рахунок крутезним пострілом, навіть правильніше сухим листом, з кутового, а далі Іско та Лука Модріч довели справу до логічного завершення.
Минулого сезону Реал вдруге здобув цей трофей у форматі фіналу чотирьох, обігравши Атлетік з Більбао.
Взагалі ж мадридці дванадцять разів вигравала Суперкопу.
Валенсія вигравала його лише у 1999 році, коли переграла Барселону завдяки голу Клаудіо Лопеса під завісу другого тайму.
Загалом окрім цього левантійський колектив мав декілька можливостей взяти трофей, проте неодмінно поступався у фіналах.
Реал фаворит і цього разу. Команда Анчелотті хоче дещо підправити власне его після болючої поразки від ще одних левантійців Вільярреала, "вершкові" будуть повні рішучості. Колектив Гаттузо не вражає у чемпіонаті, отже здобутий трофей може додати позитиву.
На користь "кажанів" говорить факт, що італієць є кубковим спеціалістом. Навіть із кризовим Міланом йому вдалося потрапити до національного фіналу, з Наполі було здобуто трофей по пенальті проти потужного Ювентуса.
Тренер мадридців лише одного разу поступався Валенсії за обидва періоди праці з "вершковими".
Суперник лише одного разу перемагав іспанський гранд у суперкубку.
Орієнтовні склади:
прогноз 2:0