В рамках матчу 1/2 фіналу суперкубка Іспанії мадридський Реал зіграє з Валенсією.

Реал — Валенсія

Середа, 11 січня, 21:00. Міжнародний стадіон імені Короля Вахда, Ер-Ріяд. Головний арбітр зустрічі — Алехандро Ернандес.

Поєдинок цих команд змушує зловити флешбеки з розіграшу цього турніру у 2020 році. Той розіграш запам'ятався не лише перемогою мадридців над принциповими суперниками з Атлетіко завдяки розкішному та важливому спасінню Федеріко Вальверде, а й перемогою над левантійцями за крок до фіналу.

Тоні Кроос відкрив рахунок крутезним пострілом, навіть правильніше сухим листом, з кутового, а далі Іско та Лука Модріч довели справу до логічного завершення.

Since we're playing Valencia in the Spanish Super Copa semi-finals tomorrow, it's nice to remember that Toni Kroos did this against Valencia... in the Spanish Cuper Copa semi-finals 3 years ago. pic.twitter.com/zL0EHJ4SF8