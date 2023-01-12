Іспанія

Керманич Валенсії прокоментував поразку від Реала.

Напередодні Валенсія в рамках півфіналу Суперкубку Іспанії в аравійському Ер-Ріяді поступилась мадридському Реалу за підсумками післяматчевої серії пенальті та була вимушена залишити "фінал чотирьох" уже на першому кроці турнірної сітки.

Після завершення гри головний тренер "кажанів" Дженнаро Гаттузо розповів про власні враження від побаченого на футбольному полі.

"Я дуже пишаюся своєю командою. Ми грали з чудовим менталітетом. Це — шлях, яким ми повинні йти в майбутньому. У багатьох попередніх матчах нам не вистачало цього, і ми повинні продовжувати грати в такому ж дусі, тому що ми — молода команда. Продовжувати грати з такою ж якістю, яку ми показували на полі всі 120 хвилин. Так, ми програли, але має йти далі.

Я не знаю, чи ми були кращими, чи суперники. Ми зіграли з ухилом у тактику, що відрізняється від останніх кількох місяців у нашому виконанні. У нас були шанси забити, у Реала — також. Це була повністю відкрита гра.

Фізичний аспект не вплинув на нас. Ми багато працювали й бігали на тренуваннях до цього, тому що команда завжди повинна бути готовою змагатись. Це нормально, коли гравці втомлюються.

Куртуа роками грав на неймовірному рівні. Наш голкіпер також зробив чотири-п'ять дуже хороших сейвів. Ми й до цього знали, що Куртуа — чудовий воротар, але сьогодні нам не пощастило. У своїй кар’єрі я виграв чемпіонат світу в серії пенальті, але сьогодні моїй команді не пощастило.

Після програного півфіналу трофею, який був для нас важливим, я не хочу говорити про якісь трансфери. Ми й без того повинні щось робити на ринку, бо втратили півзахисника. Алмейда може грати у центрі поля, також ми повинні повернути до постійної гри Гільямона, бо він — важливий гравець. Але впевнений у тому, і керівництво клуб про це знає, що ми повинні підписати півзахисника.

У мене немає сумнівів щодо Франсіско Переса. Він значно покращив свою гру за останні чотири-п'ять місяців. У віці 20 років йому не довелось бити пенальті в серії чи не вдалось забити з гри, і він передав м'яч Кавані. Але він має індивідуальність, він демонструє, що в нього є достатньо сили. Він заслуговує на подяку за свій виступ", — заявив італійський фахівець.

Наступним матчем Валенсії стане гостьова гра в 1/8 фіналу Кубку Іспанії проти Спортінга з Хіхону.