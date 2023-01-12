Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Суперкубку Іспанії, що відбувся 11 січня 2023 року, 21:00.

У півфінальному протистоянні в рамках Суперкубку Іспанії чинному чемпіону країни, мадридському Реалу, та фіналісту минулорічного розіграшу Кубка, Валенсії, знадобилась серія післяматчевих пенальті задля з’ясування сильнішого в своїй парі.

Наприкінці першої половини основного часу гри команда Карло Анчелотті відкрила рахунок із одинадцятиметрової позначки, який здійснив, а до цього й заробив право на виконання, французький нападник Карім Бензема.

Однак одразу після перерви футболістам Дженнаро Гаттузо вдалось блискавично відігратись зусиллями Самуеля Ліно відігратись.

Подальша гра мала відкритий характер, проте жодній із команд більше не вдалось відзначитись голами ні в основний час, ні в додатковий, незважаючи на достатню кількість гольових моментів.

Усе вирішила "футбольна лотерея", де краще себе проявили футболісти Реала, тоді як суперники схибили на другому та п’ятому пострілі відповідно.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал — Валенсія в півфіналі Суперкубку Іспанії:

Реал — Валенсія 1:1 (4:3 – пен.)

Голи: Бензема, 39 (пен.) — Ліно, 46

Реал: Куртуа — Васкес (Карвахаль, 68), Начо, Рюдігер, Мілітао (Менді, 74) — Вальверде (Себальйос, 106), Камавінга (Модрич, 46), Кроос — Родріго (Асенсіо, 84), Бензема, Вінісіус.

Валенсія: Мамардашвілі — Коррейа, Озкачар, Кемерт, Гая — Лато (Моріба, 95), Муса (Фулькьє, 95), Алмейда — Клюйверт (Дуро, 73), Кавані, Ліно (Перес, 82).

Попередження: ​Камавинга, Начо — Клюйверт, Кемерт, Кавані, Алмейда.