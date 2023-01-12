Іспанія

Слідчі дії стосовно клубу тривають.

Каталонська Барселона перебуває в загрузлому стані як фінансової, так управлінської кризи, до яких призвела діяльність попереднього керівництва клубу на чолі з Хосепом Бартомеу.

Із моменту переходу влади в "блаугранас" до рук нинішнього президента Жоана Лапорти тривають слідчі дії з боку місцевих правоохоронних органів, які, зокрема, з’ясовують деталі справи, відомої під назвою "Barcagate".

Свого часу іспанській пресі вдалось з’ясувати, що клуб винаймав послуги спеціального агентства, яке займалось інформаційними атаками проти гравців клубу задля зменшення їх впливу серед фанатів.

Видатки на таку роботи колишні керівники розподіляли на менші суми, аби ті не потребували затвердження ради директорів, про що вдалось дізнатись уже за ходом слідства.

Mossos, каталонська поліція, також знайшла докази того, що директори Барселони: колишній генеральний директор Оскар Грау та колишній керівник юридичного відділу Роман Гомес Понті, проводили розмови з третіми особами з навмисним наміром розголошення конференційних подробиць контрактів футболістів.

Серед потенційних постраждалих були Жерар Піке та Ліонель Мессі, які вже залишили клуб.

Наразі достеменно не відомо, чи матиме якісь юридичні наслідки знахідка поліції для колишніх власників клубу, оскільки ці результати розслідування є лише дотичними до основної справи.