Іспанія

Football.ua представляє анонс поєдинку за іспанський суперкубок між двома гігантами.

В рамах фіналу іспанського суперкубка Реал Мадрид зіграє із Барселоною.

Реал — Барселона

Неділя, 15 січня, 21:00. Міжнародний стадіон імені Короля Фахда, Ер-Ріяд. Головний арбітр – Рікардо Бенгоечеа. Пряма трансляція на Setanta Sports.



Холодної неділі на нас очікує гаряче протистояння двох грандів. Реал та Барселона зійдуться у битві за суперкубок країни.

Події першого кола дещо встигли затертися у голові вболівальників, і може й добре, бо диспозиція сил перед нинішнім поєдинком абсолютно інша. Тоді Реал набрав крутий темп та перемагав суперників легко в усіх можливих турнірах, зараз фаворита виокремити важко.

Мадридці мають певні проблеми із травмами, а також втратили декілька важливих очків у чемпіонаті, відпустивши суперника у невеликий відрив. Хоча дотиснули нестабільну Валенсію, дещо підправивши собі настрій, але тільки у серії пенальті.

Барселона також не без пригод пройшла Бетіс. Команда не зуміла втримати перевагу в основний й додатковий тайми, не допоміг навіть емоційний спіч Хаві.

Окрім того, гол Левандовські було відмінено через поза грою. Дотиснути діючого володаря національного кубку вийшло лише по пенальті.

До речі, у фіналі команди зіграють завдяки своїм чудовим воротарям. Тібо Куртуа та Марк-Андре тер Штеген витягнули практично половину усіх ударів з позначки, що теж може бути важливим фактором у контексті фінальної зустрічі.

Розглядати поєдинки чемпіонату трохи несправедливо, потрібно глянути саме на кубкові турніри у розрізі Ель Класіко. У суперкубку Іспанії домінатором є мадридський колектив. 9 разів Реал перемагав суперника проти лише 4 разів в Барселони. Минулого року у 1/2 фіналу "бланкос" перемогли опонента з рахунком 3:2. Вінісіус та Карім Бензема двічі виводили свій клуб вперед, але "блаугранас" Люк де Йонг та Ансу Фаті відновлювали паритет. Остаточно у овертаймах Федеріко Вальверде точним пострілом приніс перемогу столичній команді.

В середньому в поєдинках у цьому турнірі між грандами забивається середньо 3,5 гола, тобто видовище нам гарантовано. Також лише одного разу було забито менше 2 голів, у 1990 році.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Алаба, Лукас, Чуамені

Під питанням: Камавінга, Мілітао — ..

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