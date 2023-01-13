Іспанія

Тренер команди з Каталонії не підбирав слова та вирази.

Хаві лишився незадоволеним виступами каталонців у 1/2 фіналу суперкубку Іспанії.

Барселона лише по пенальті зуміла здолати супротив Бетісу, а в перерві між таймами головний тренер клубу висловив своє роздратування діями гравців.

"Ви зупинилися, просто припинили грати! ***ти вашу матір, хлопці. Ми граємо за право потрапити у фінал! Це титул! А ми просто ходемо пішки на полі. Боже мій, бл***. Давайте, давайте".

Не відомо, чи наставнику вдалося достукатися до свідомості своїх підопічних, проте остаточно "кулес" вирвали перемоги завдяки двом сейвам Марк-Андре тер Штегена.

У неділю каталонський клуб очікує Ель Класіко проти Реала.